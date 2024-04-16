'Eşim başka erkeklerle birlikte olmamı istiyor'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen sorular yine okuyan herkesi çok şaşırttı. İşte en çok şaşırtan o iki soru:
"Instagram'da çıplak yayın açan ücretli show yapan kıza aşık oldum 10 bin lira gönderdim ama..."
-Birine gerçek bir duygu hissedebilmek için önce arada bir iletişim ve paylaşım olması gerekmekte. Belik aşkı yanlış yerde arıyor olabilirsiniz.
"Eşim benim başka adamlarla yatmamı istiyor delireceğim. Ne yapayım şaşırdım"
-Böyle birine eşim bile demeyin öyle adamı evden kovun ve sert tepki gösterin ki bir daha size böyle şeyler söylemeye cesaret edemesin.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.