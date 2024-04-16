'Eşim başka erkeklerle birlikte olmamı istiyor'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen sorular yine okuyan herkesi çok şaşırttı. İşte en çok şaşırtan o iki soru:

"Instagram'da çıplak yayın açan ücretli show yapan kıza aşık oldum 10 bin lira gönderdim ama..."

-Birine gerçek bir duygu hissedebilmek için önce arada bir iletişim ve paylaşım olması gerekmekte. Belik aşkı yanlış yerde arıyor olabilirsiniz.

"Eşim benim başka adamlarla yatmamı istiyor delireceğim. Ne yapayım şaşırdım"

-Böyle birine eşim bile demeyin öyle adamı evden kovun ve sert tepki gösterin ki bir daha size böyle şeyler söylemeye cesaret edemesin.

Kaynak: Haber Merkezi