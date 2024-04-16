Ali Koç'tan flaş açıklama: 'TFF seçimleri haziran ayı başında yapmalı'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, “Tek bir gündemimiz vardı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun seçim tarihinin belirlenmesi. Hemfikir olduğumuz konu, Türk futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Bunun için muhtelif yöntemler var. Hukuken bunun iki yöntemi var. İmza toplamayla seçime gidersek en erken haziran ayının üçüncü haftasında seçim oluyor. Ama bizim isteğimiz seçimin haziran ayının başında olması” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) daha önce yapılan açıklamada erken seçimin 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulmuştu. TFF'nin bu açıklamasının ardından seçimin daha erkene alınması için Kulüpler Birliği Vakfı'nda imzalar toplanmaya başlanmıştı. Bugün seçim gündemiyle bir kez daha bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı'nda 14 kulüp başkanı veya temsilcisi hazır bulunurken, 6 kulüp ise çeşitli nedenlerden dolayı toplantıya katılım sağlayamadı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ise toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF başkanlık seçiminin haziran ayının başında yapılmasını istediklerini vurgulayan Ali Koç, “Birkaç saattir toplantı halindeyiz. Tek bir gündemimiz vardı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun seçim tarihinin belirlenmesi. Hemfikir olduğumuz konu, Türk futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Bunun için muhtelif yöntemler var. Hukuken bunun iki yöntemi var. İmza toplamayla seçime gidersek en erken haziran ayının üçüncü haftasında seçim oluyor. Ama bizim istediğimiz seçimin haziran ayının başında olması. Bunun için de Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı kararla mümkün. 18 Temmuz'un, yeni sezon yapılanması ve yeni gelecek başkanın elini kolunu bağlaması açısından uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda fikir birliği var. Diyalogla yapalım, diyalog ve imzayla yapalım, imzayla zaten yapmak zorundalar gibi değişik düşünceler var” ifadelerini kullandı.

“HAZİRAN AYI İÇİN SEÇİM İSTEYECEĞİZ”

“Burada mutabık kalınan konu, seçimlerin en kısa tarih olan haziran ayı başında olması. TFF'nin iradesiyle yapılacak seçimin en çabuk yapılma takvimi 22 gün” ifadeleriyle sözlerine devam eden Ali Koç, şunları kaydetti:

“Bugünden hareket edersek mevcut sezonun bitiminde seçimlerin yapılması söz konusu. Yeni gelecek federasyonun önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak ortak hareket etme kararı aldık. Haziran ayı için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk. Bu heyet, TFF'yi ziyaret ederek aldığımız kararları, duygu ve düşünceleri kendilerine aktarıp, erken seçimi neden talep ettiğimizi anlatacaklar. Bu arada imza toplama süreci de devam edecek. Arada bayram olmasaydı imzalar çoktan toplanmıştı.”

“TFF'NİN BİR YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN KULÜPLERİ ARAYARAK İMZA VERMEYİN DEMELERİNİ SİZLERİN ÖNÜNDE AÇIKLAMAK İSTEDİK”

Kulüpler Birliği Vakfı’nda tek vücut olarak dile getirilen konunun haziran ayı başında seçime gidilmesinin olduğunu altını çizen Ali Koç, “Aramızda bir konudan rahatsız olan kulüplerimiz var. İsim vermeyeceğim ama TFF yöneticilerinden bazılarının özellikle alt lig kulüplerini arayarak menfaat ve maddi anlamda destek konuşmaları yapmalarını son derece yadırgadık. TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin kulüpleri arayarak bu nebze kulüpleri arayarak imza vermeyin demelerini sizlerin önünde açıklamak istedik. Doğru olanı, bu arkadaşın istifa etmesi. Burada şu anda 14 kulüp var, 6 kulüp toplantıya katılamadı. Ama net bir şekilde hepimizin tek vücut olduğu konu haziran başında seçimin yapılması. İnşallah arzuladığımız noktaya hep beraber gelebiliriz. Şayet federasyonumuz bu yönde hareket etmeyi kabul etmediği takdirde biz ikinci alternatifi elimizde tutacağız. O da birkaç gün içinde tamamlanacaktır. İmza verenler, vermeyenler diye bir ayrıştırma aramızda yok. Hepimiz bir an önce erken seçim yapılmasını istiyoruz. Burada en memnun olduğumuz konu, bir an evvel seçimin yapılması” şeklinde konuştu.

“ÇOĞUNLUĞUN DÜŞÜNCESİ, YENİ BİR KADROYLA, TAZE KANLA YENİ SEZONUN PLANLAMASININ YAPILMASI”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin aday olup olmayacağının kafa karışıklığı konusu olduğunu aktaran Ali Koç, “Bazı kulüplerde aday olacağı, bazı kulüplerde aday olmayacağı bilgisi var. Bizim anladığımız aday olmayacağı yönünde. Ama çoğunluğun düşüncesi, yeni bir kadroyla, taze kanla yeni sezonun planlamasının yapılması” dedi.

Yayın ihalesinin federasyonun seçimi sonunda imzalanacağı iddialarıyla ilgili bir soruya Ali Koç, “9 kişilik bir komite var. Orada Dursun Özbek var, Göksel Gümüşdağ var, ben varım. Bizler ana parametreleri onaylamıştık, detay pazarlıklar kalmıştı. Sonrasında da rekabet kuruluna gidecekti. Son yaptığımız sorgulamada imzalandığını ve rekabet kurulu tarafından onaylandığının bilgisi geldi” yanıtını verdi.

“(MEHMET BÜYÜKEKŞİ) ADAY OLMASI DURUMUNDA KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN DESTEK ALAMAYACAĞI YÖNÜNDE GÖRÜŞ VAR”

Ali Koç, “Mevcut TFF başkanının aday olması durumunda kulüplerin tavrı ne yönde olur?” sorusunu, “Genel kanı aday olmayacağı, olmasının da yanlış olduğu yönünde. Aday olması durumunda ise Kulüpler Birliği'nden destek alamayacağı yönünde görüş var” diye cevapladı.

“BUNDAN SONRASINI KURGULAMAZSAK AYNI SORUNLAR DEVAM EDECEKTİR”

“Diyalog kanallarını açık tutup orada belirleyeceğimiz dört arkadaşımızla ikna sürecini hayata geçirmek istiyoruz” diyen başkan Ali Koç, “Dursun Başkan gibi düşünen başka başkanlar da var. Daha şık ve zarif yöntem olduğu için bunu tercih ediyoruz. İkna yönetimi meyve vermediği takdirde diğer cephanenin cebimizde olmasını istediğimiz için imza sürecini devam ettiriyoruz. Net sayı vermeyeceğim şu anda ama arife günü 100'e yakın imzaya geldik. Söz veren, bayramdan sonra imza vereceğini belirtenlerle sayı 200'ü buluyor. Burada hatırı sayılır sayıda başkanların düşüncesi de bundan sonrasının doğru kurgulanması, çok adaylı bir seçim olması, futbolun içinden gelen insanlar tarafından çok adaylı seçimle federasyonun belirlenmesi. Bundan sonrasını kurgulamazsak, geçmişteki yöntemlere ses çıkarmazsak, aynı sorunlar devam edecektir” yorumlarında bulundu.

“Mevcut yönetimin gelecek sezonu etkileyebilecek almış olduğu kararlar var. Özellikle yabancı kontenjanı ve Ziraat Türkiye Kupası’nda format değişikliği ile alakalı. Yeni federasyon döneminde bu konular kulüplerin gündeminde olacak mı?” sorusuna Ali Koç, şu cevabı verdi:

“Her iki konuda da bizlerle ciddi istişareler ve toplantılar sonrasında karar alındı. Kulüplere rağmen alınan bir karar değil. Yeni gelecek yönetimin de bunu devam ettireceğini düşünüyoruz. Bizim buna karşı herhangi bir düşüncemiz yok, beraber alınmış bir karardır.”

“TFF’deki yapısal sorunların çözülmesi ile ilgili tüzükte değişiklik konusu konuşuluyor mu?” sorusunu Ali Koç şöyle yanıtladı:

“Bir başkanımız bu konuya değindi. İmza toplama mecburiyetiyle ilgili talimat değişikliğinin daha doğru olacağını söyledi, ben de katılıyorum.”

Kaynak: DHA