16 Nis 2024 - 21:58- Magazin G:

Şarkıcı Deniz Tekin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

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Müziği bırakan şarkıcı Deniz Tekin'in İngilizce öğretmeni olduğu iddia edilmişti. Şarkıcı iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Şarkıcı Deniz Tekin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi mask
Şarkıcı Deniz Tekin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
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Şarkıcı Deniz Tekin'in müziği bıraktığını ve İngilizce öğretmeni olduğu iddia edilmişti.

Şarkıcı Deniz Tekin'in müziği bıraktığı iddia edilmişti. Hatta şarkıcının İngilizce öğretmeni olduğu bile öne sürülmüştü.

Şarkıcı Deniz Tekin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, iddialarla ilgili ve takipçisine cevap olarak şunları söyledi:

"Yarı zamanlı İngilizce Öğretmenliği yapıyorum. Son albümümün borcunu aileme yıkmamak için de kılı kırk yararak seçtiğim konsere çıkıyorum hocam. Alacağım parayı da sormadım ama sana söyleyeyim maksimum 3-5 bin liradır, 150 euro etmiyordur. Donanımı tamamlayınca tam zamanlı öğretmenliğe döner, maksimum 5 sene ülkede çalışır sonra da çoğu yaşıtım gibi damacanaya tecavüz edilmeyen bir ülkeye iltica ederim diye düşünüyorum. Nasıl plan? Alın sizin olsun müziği de kariyeri de..."

Deniz Tekin'in bir takipçisi iddiaların doğru olmadığını ve Deniz Tekin'in 17 Nisan'da sahnesi olduğunu öne sürdü.

Şarkıcı Deniz Tekin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Kaynak: MYNET

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16 Nis 2024 - 21:58 - Magazin

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