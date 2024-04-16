Alanyasporlu Erolçevik Dünya Şampiyonu oldu

TURUNCU yeşilli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Eskrim sporcumuz Doruk Erolçevik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Erolçevik şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler’in elinden aldı.

Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." Alanyaspor BÜLTEN

Kaynak: Haber Merkezi