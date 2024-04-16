Alanyasporlu Erolçevik Dünya Şampiyonu oldu

TURUNCU yeşilli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Eskrim sporcumuz Doruk Erolçevik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Erolçevik şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler’in elinden aldı.
Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." Alanyaspor BÜLTEN
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.