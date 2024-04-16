A Milli Takımın patronu Montello Alanyaspor'u ziyaret etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için gün sayan A Milli Takımımızın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montello, Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesini tribünden takip etti. Montello, bugün de Corendon Alanyaspor Kulübünü ziyaret etti.
Ziyarette A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino ile A Milli Takım ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı. Teknik Direktör Montella, antrenman öncesinde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Montella, Polino ve Tuncay'a üzerinde isimleri yazan Alanyaspor formalarını hediye etti. Sohbetin ardından futbolcularla bir araya gelerek antrenmanı takip eden Montella, Başkan Çavuşoğlu'na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.
Başkan Çavuşoğlu da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Montella’ya ve Milli Takımımıza başarı diledi." Alanyaspor BÜLTEN
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için gün sayan A Milli Takımımızın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montello, Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesini tribünden takip etti. Montello, bugün de Corendon Alanyaspor Kulübünü ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.