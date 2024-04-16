16 Nis 2024 - 21:41- Ekonomi G:

Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Fazla ödeme yapmış olabilirsiniz

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Bankaların otomatik ödeme talimatlarındaki işlemlerde kesinti yaptığına dair şikayetler son zamanlarda arttı. Uzmanlar vatandaşları konu hakkında uyarılarda bulundu.

Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Fazla ödeme yapmış olabilirsiniz mask
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Son günlerde bankaların otomatik ödeme talimatında işlemlerde ücret kesintisi yaptığı şikayetleri artmaya başladı. Uzmanlar ise durum hakkında vatandaşların mağdur olmaması için uyarılarda bulundu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar bankalar tarafından kimi zaman sözleşmelere yazılmadan müşterilere kredi kartları verilirken otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı kesinti yapılmayacağı belirtilerek kart verildiği ve daha sonrasında da tüketicinin haberi olmadan şartlar değiştirilerek masraf kesintisi olduğu ve faiz işletildiği görüldüğünü aktardı. Burada Tüketici Kanunu’nun 4. maddesine göre sözleşmede tek taraflı bir değişiklik yapayacağının altını çizen uzmanlar  vatandaşlarının öncelikle bunu bilmesi gerektiğini söyledi.. Ayrıca sözleşmede esaslı bir değişiklik yapılacaksa bunun 1 ay önceden yazılı bir şekilde bildirilmesi gerektiğini ve aksi durumda sözleşmeye böyle bir madde eklenmiş ve bu durum müşteri ile müzakere edilmemiş ise bununla ilgili olarak yine tüketicinin belirli hakları olduğunu söylediler. 

'KESİNTİLERİ FAİZİYLE GERİ ALMAK MÜMKÜN'

Kızılay, vatandaşların geriye dönük 10 yıllık kesintiyi talep edebileceklerini söyleyen uzmanlar eğer böyle bir kesinti yapılmış ise avans faizi ile birlikte iadesini talep etmeleri mümkün olduğunu söylediler. Vatandaşların bununla ilgili olarak bir durumu fark ettiklerinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yaparak bu ücretleri talep ve tahsil etme imkanları mevcut olduğu bilgisini verdiler.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, ilgili, başladı

16 Nis 2024 - 21:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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