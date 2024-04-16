Alanya belediye personelinin kavga sebebi bu mu? Müdür ne açıklama yaptı?

Alanya Belediyesi'nde bu sabah iddiaya göre kavga meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Sami Uçak, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir’i arayarak ‘seninle görülecek hesabımız var’ dedi. Ardından ise ofiste buluşan ikilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir ofisteki şekerliği Uçak'ın kafasına fırlattı. Yaralanan Uçak, o fotoğrafını ‘Bunun hesabı ahirete kalmaz Adem Demir efendi. Seninle yargı önünde hesaplaşacağız’ notu ile sosyal medyada paylaştı.
Saldırıyı başlatan kişinin Uçak olduğu ve olayın ardından ise kınama cezası aldığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise Uçak'ın işini tam yapmadığı ve çalışma ortamı bozduğu yönünde oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.