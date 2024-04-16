Ünlü oyuncudan şoke eden hamle: Cinsel içerikli siteye abone oldu

Harry Potter serisiyle şöhrete kavuşan Emma Watson, yaptığı bir açıklamada bir cinsel içerikli siteye abone olduğunu belirtti. Emma Watson, Londra'da Gloria Steinem ile gerçekleşen sohbetinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşım bana kadın cinselliğine adanmış bu web sitesinden bahsetti. Keşke daha uzun süredir var olsaydı, kesinlikle kontrol edin, abonelik pahalı ama değer."

ÜYELİK ÜCRETİ 1500 TL'DEN BAŞLIYOR

1500 TL'den başlayan indirimli bir fiyatla tek seferlik ödemesi olan web sitesinin amacı, kadın cinselliği çevresindeki tabuları yıkmak orgazmın önemine dikkat çekmek.

Kaynak: Haber Merkezi