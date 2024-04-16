16 Nis 2024 - 20:33- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil göle uçtu 

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil göle düştü. Sürücü öldü, otomobilde başka birisi olma ihtimaline karşı gölde arama çalışması başlatıldı.

Feci kaza! Otomobil göle uçtu 
Feci kaza! Otomobil göle uçtu 
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükçekmece'de tıra çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybederken, otomobilde başka birinin olma ihtimaline karşı gölde arama yapılıyor.

Kaza, 18.00 sıralarında, Alkent Mahallesi, Bahşayiş-Karaağaç Yolu, göl geçitinde meydana geldi. İddiaya göre, manavra yapan tırı son anda gören 34 BYV 11 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Tığ, tıra çarpmamak için ani manevra yaptı. Tığ'ı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil göle uçtu. Çevrede bulunan vatandaşlar gölete uçan otomobilin sürücüsünü kurtararak kenara çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan Tığ, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tığ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖLDE ARAMA YAPILIYOR

Kazanın ardından, otomobilde kaç kişi olduğunun bilinmemesi nedeniyle, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik ekipleri ve AFAD'a bağlı ekipler gölde arama yapıyor.

Kaynak: DHA

# Otomobil, gol, kaza, Polis, İstanbul, sağlık, Son, kişi

16 Nis 2024 - 20:33 DHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'da okulun bahçesinde yılan paniği mask
Alanya'da okulun bahçesinde yılan paniği
Antalya'da korkunç olay! Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti mask
Antalya'da korkunç olay! Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Antalya'da vahşet! Eşini 25 yerinden bıçakladı... mask
Antalya'da vahşet! Eşini 25 yerinden bıçakladı...
Son Dakika! İzmir'de deprem mask
Son Dakika! İzmir'de deprem
Antalya ve Alanya'da turizm diken üstünde: İsrail'in İran saldırısının tarihi verildi! Ateş çemberinin içinde kaldık mask
Antalya ve Alanya'da turizm diken üstünde: İsrail'in İran saldırısının tarihi verildi! Ateş çemberinin içinde kaldık
"Şakkadanak" Necmettin'den skandal sözler: "Devlet üç büyükşehire para vermesin" mask
"Şakkadanak" Necmettin'den skandal sözler: "Devlet üç büyükşehire para vermesin"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber