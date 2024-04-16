Alanyaspor ve 8 Süper Lig kulübüne şok!

TFF Hukuk Müşavirliği; Alanyaspor ile birlikte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Adana Demirspor, Kayserispor, ve Sivasspor'u çeşitli sebeplerden dolayı PFDK’ya sevk ettiğini açıkladı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

“1- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü’nün 12.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 13.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ’ ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 13.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 13.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 13.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 14.04.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu RYAN ISAAC MENDES’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 14.04.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 15.04.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CORENDON ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu FATİH TEKKE’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün Kulübü’nün 15.04.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Kaynak: DHA