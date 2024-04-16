16 Nis 2024 - 19:50 - Asayiş

Odun keserken feci kaza! Az kalsın canından oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen Aşır K. (29), bir an dikkatsizliğini az daha canıyla ödeyecekti. Elinden kayan spiral ile ayaklarını ve elini kesti.