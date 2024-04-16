16 Nis 2024 - 19:41- Magazin G:

Güçlü Mete ile Ceyda Düvenci aşkını ilan etti

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Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci, yeni aşkını ilan etti.

Güçlü Mete ile Ceyda Düvenci aşkını ilan etti mask
Güçlü Mete ile Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
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Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde hayat verdiği Filiz karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce Kaan Girgin, Engin Akgün ve Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan
Ceyda Düvenci üçüncü evliliğini de geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandırmıştı. Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini 15 dakika bitiren Ceyda Düvenci aradığı aşkı sonunda buldu.

Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete ile yeni bir aşkla yelken açtı. Güçlü Mete doğum gününde Ceyda Düvenci’ye aşkını ilan etti.

DOĞUM GÜNÜNDE AŞKINI İLAN ETTİ

16 Nisan 1977 doğumlu olan Ceyda Düvenci bugün 46 yaşına bastı. Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci’nin yeni yaşını aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

Güçlü Mete ile Ceyda Düvenci aşkını ilan etti

Güçlü Mete sevgilisi Ceyda Düvenci’nin yer aldığı bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşarak altına ‘’Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan’da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim’’ şeklinde romantik bir not düştü. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Ceyda Düvenci de ‘’Seni çok seviyorum’’ karşılığını verdi.

Kaynak: MYNET

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16 Nis 2024 - 19:41 - Magazin

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