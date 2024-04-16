16 Nis 2024 - 19:30- Magazin G:

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım! 'Ben hep seninleyim!'

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Ebru Şallı, 2020 yılının Nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'ı dördüncü ölüm yıl dönümünde andı.

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım! 'Ben hep seninleyim!' mask
Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım! 'Ben hep seninleyim!'
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün dördüncü yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

Pars ile fotoğraflarını sayfasında paylaşan Ebru Şallı altına "Ömürlük sarılma... Ben hep seninleyip, hep..." notunu düştü.

'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Ebru Şallı, 2019 yılı mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti. 

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ebru Şallı, Pars'ın hastalık sürecini katıldığı programda gözyaşları içinde anlatmıştı.

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım! 'Ben hep seninleyim!'

'O HASTANE ODASI BENİM İÇİN CENNET BAHÇESİYDİ'

"Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı. Boyun ağrısı üzerine hastaneye gittik. Doktorlar bir hafta boyunca çabalamalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadılar, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadı. Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..."

Kaynak: HÜRRİYET

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16 Nis 2024 - 19:30 - Magazin

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