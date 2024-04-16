Esnaflar arasındaki kavga kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki komşu esnaf arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında esnaflardan biri üzerinde bulunan tabanca ile diğerine ateş etti. Olay sırasında bacağından yaralanan esna, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan esnaf ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: DHA