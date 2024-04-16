Akıl almaz dolandırıcılık! Test sürüşü bahanesiyle çaldı

Seçim Gezegen (56), 800 bin TL değerindeki motosikletini internet üzerinden satışa koydu. Kendisini doktor olarak tanıtan Uğur Chenkova, motosikleti alacağını söyleyerek Gezegen ile irtibata geçti. İlçeye gelen şüpheli, test sürüşü bahanesiyle bindiği motosikleti alarak kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi. Şüpheli, 6 gün sonra çaldığı motosikletle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

7 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

7 ayrı suç kaydı olan ve internette verilen satılık ilanlarını takip ederek çaldığı motosikletlerle, başka şehirlere giderek o şehirde terk ettiği anlaşıldı. İstanbul’dan çaldığı motosikletle Kütahya’ya gittiği, buradan çaldığı motosikletle geldiği Bursa’nın Osmangazi ilçesinde de bir başka motosikleti çaldığı belirlendi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, motosiklet, yurt dışında olan Seçim Gezegen’in kardeşi Sezgin Gezegen’e (55) teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA