16 Nis 2024 - 19:10- Gündem G:

Şiddet gördüğünü iddia etti! Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

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Ankara'da bir kişi eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.

Şiddet gördüğünü iddia etti! Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü
Şiddet gördüğünü iddia etti! Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Birgül Alamur (39), boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşi Veysel Dörkozan'ı (44) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 503'üncü Sokak'taki Nur Apartmanı'nda meydana geldi. Birgül Alamur ile 9 yıl önce boşandığı ve hala birlikte yaşamaya devam ettiği Veysel Dörtkozan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alamur, tartışmanın ardından kızları M.D.'nin (19) de evde bulunduğu sırada Veysel Dörtkozan'a önce keserle vurdu, ardından bıçakladı. Alamur, daha sonra suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dörtkazan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dörkozan'ın cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Veysel Dörtkozan'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yankesicilik' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Veysel Dörtkozan'ın ayrıca 3 ay önce eski eşini bıçakla yaraladığı, ancak Alamur'un şikayetçi olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan Birgül Alamur, polisteki ilk ifadesinde, eski eşi ile eskiden bu yana aralarında kavga olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Birgül Alamur ile Veysel Dörtkozan'ın komşusu Ertuğrul Gazi Çoşkun (26), "Yıllar önce boşanmışlardı kendileri. Adam zaten sürekli evde kalıyordu. Eşini darp ediyordu. Birkaç ay önce kadını bıçaklamıştı. Dün gece de 03.00 sırlarında doğru bir darp olayları olmuş. Kadın da bu sefer kocasını bıçaklamış. Kadın kendini korumak için yapmış" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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16 Nis 2024 - 19:10 DHA Ankara- Gündem

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