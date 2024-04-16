Vefa Küçük yeniden adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkanvekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş’de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi’nde Başkanvekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. Ayrıca 3’ü tüzük kongresi, 5’i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım. 1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını (şimdilerde Fenerbahçe konuk evi) ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen bütün maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılında edindiğim tecrübe ve bilgi birikimimle ( son defa) yüksek divan kurulu başkanlığına aday oldum. Kıymetli yüksek divan kurulu üyelerimize ve büyük camiamıza saygılarımla arz ederim.”

Kaynak: DHA