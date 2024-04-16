Müzisyene şok olay! Evinde dövülüp çarşafla boğuldu

Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler durumu ekiplere bildirdi. Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darbettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp, kaçtığını anlattı. Hastaneye götürülen Açıkgöz, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışma başlatan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Uşak'ta olduğunu belirledi. Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. Durdurulan araçtaki T.K., M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., Y.A. ve C.Y. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, T.K. tutuklandı.

Kaynak: DHA