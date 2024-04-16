Müzisyene şok olay! Evinde dövülüp çarşafla boğuldu

Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler durumu ekiplere bildirdi. Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darbettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp, kaçtığını anlattı. Hastaneye götürülen Açıkgöz, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Çalışma başlatan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Uşak'ta olduğunu belirledi. Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. Durdurulan araçtaki T.K., M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., Y.A. ve C.Y. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, T.K. tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.