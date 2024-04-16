Eski kaptan Ümit Özat, Zafer Partisi'ne katıldı!

Yerel seçimlerde İstanbul’da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na verdiğini açıklayan Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu.
Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat’la fotoğrafını paylaşarak, “Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir.” dedi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.