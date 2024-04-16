Eski mankenin son hali korkuttu

Eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturdu ve ardından modelliği bırakma kararı almıştı. Uzun süredir Londra'da bir gelinlik mağazası işleten ünlü isim sosyal medyada sık sık hayatından kesitler paylaşıyor. Şancı, bu kez 940 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından dişlerini yaptırırken çektiği pozunu paylaştı.
'KOCAM BENİ SEVİYOR'
Şancı paylaşımına, "Kocamı tebrik ediyorum. Evde 3 gün böyle gezdim beni terk etmedi. Gerçekten seviyor galiba..." notunu düştü. Şancı'nın paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. Dişlerindeki korkutan görüntünün sebebi ise kesme işlemi olduğu anlaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.