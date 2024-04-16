Şok ölüm! Ünlü sanatçı genç yaşında hayatını kaybetti

K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti. Polis, şarkıcının şok ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.Kötü haberi alan sevenleri ve yakınları şoke oldu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK



Perşembe günü bir arkadaşının evine giden şarkıcı, alkolü fazla alınca tuvalete gitti. Uzun süre tuvaletten çıkamayan şarkıcı, bilincini kaybetmiş olarak bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından hayatını kaybettiği anlaşılan Bo Ram'ın ölüm nedeni araştırılırken otopsi de talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi