16 Nis 2024 - 17:36- Gündem G:

Son dakika! Lokanta ve kafelere KDV zammı geliyor

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Lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni oranları açıkladı.

Son dakika! Lokanta ve kafelere KDV zammı geliyor mask
Son dakika! Lokanta ve kafelere KDV zammı geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'ının internet sitesinde yayımlandı.

Tebliğ taslağında, Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.

Son dakika! Lokanta ve kafelere KDV zammı geliyor

Kaynak: MYNET

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16 Nis 2024 - 17:36 - Gündem

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