Son dakika! Lokanta ve kafelere KDV zammı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'ının internet sitesinde yayımlandı.
Tebliğ taslağında, Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.