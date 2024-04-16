Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten teleferik talimatı

ALANYA Teleferik Genel Müdürü Ahmet Muhtar Kurt ve İşletme ve Bakım Mühendisi Alperen Tanser, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in daveti üzerine belediyeye gelerek, tesisin güvenliği ve bakımı gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Genel Müdür Kurt, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen yatırımın sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.;



ÖZÇELİK'TEN GÜVENLİK VURGUSU





Yapılan görüşmede Başkan Özçelik, Belediye olarak halkın sağlığının ve güvenliğinin sorumluluğunu taşıdıklarının altını önemle çizdi. Başkan Osman Tarık Özçelik, güvenlikle ilgili bütün tedbirlerin en üst düzeyde alınması konusunda talimat vererek, alınan ve alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarının Alanya Belediyesi'ne de ulaştırılmasını talep etti. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi