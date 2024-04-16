Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten teleferik talimatı

ALANYA Teleferik Genel Müdürü Ahmet Muhtar Kurt ve İşletme ve Bakım Mühendisi Alperen Tanser, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in daveti üzerine belediyeye gelerek, tesisin güvenliği ve bakımı gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Genel Müdür Kurt, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen yatırımın sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.;
ÖZÇELİK'TEN GÜVENLİK VURGUSU
Yapılan görüşmede Başkan Özçelik, Belediye olarak halkın sağlığının ve güvenliğinin sorumluluğunu taşıdıklarının altını önemle çizdi. Başkan Osman Tarık Özçelik, güvenlikle ilgili bütün tedbirlerin en üst düzeyde alınması konusunda talimat vererek, alınan ve alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarının Alanya Belediyesi'ne de ulaştırılmasını talep etti. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.