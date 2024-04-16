Dikkat! O maden suyunu sakın içmeyin. Toplatılma kararı alındı

Beypazarı markalı maden sularıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi tarafından yayımlanan kamuoyu uyarısında Beypazarı maden sularının tüketiminin sağlık riski oluşturduğu belirtildi ve tüketilmemesi tavsiye edildi. Ülkedeki dağımtımcısı BAK-SAN GmbH'nin ürünü derhal satıştan çektiği ve geri çağırma işlemlerini başlattığı bildirildi.

DOĞURGANLIĞI ETKİLEDİĞİ İFADE EDİLDİ



İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada yüksek seviyede borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediğinin düşünüldüğü ifade edildi. Şirketten ise bu konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

BEYPAZARI'NDAN AÇIKLAMA



Marketing Türkiye’ye açıklamalarda bulunan Beypazarı yetkilisi şunları söyledi:

"İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz."

Tüm içeceklerin farklı analiz tayinlerine tabii tutulmasının gerekliliğini vurgulayan Beypazarı yetkilisi İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun yaptığı analizlerin içme suyu kriterleriyle maden sularını analiz ettiğini ifade ediyor. Firma durum hakkında resmi bir yanıt verileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: MEDYATAVA