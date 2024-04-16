- Ekonomi

200 işçi alınacak: Başvuran hemen işe başlıyor

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İŞKUR, TYP işçi alımı duyurularını yayınladı. Gelen duyuruda 200 personel alımının gerçekleştirileceği açıklandı. İlanın başvuru bilgileri aşağıda yer almaktadır.

200 işçi alınacak: Başvuran hemen işe başlıyor mask
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TYP işçi alımı ilanları duyuruldu. TYP kapsamında birçok şehre personel alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR’un son dakika açıklamasında, başvurulara ilişkin bilgilere yer verildi. KPSS puanı aranmadan, noter kurası ile yapılacak personel alımı için başvurular, İŞKUR’un resmi sayfası olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Peki TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

200 KPSS’siz İşçi Alımı Var İŞKUR’un TYP iş ilanları üzerinden yayınladığı duyurulara göre, işe alınacak personellerin aşağıdaki illerde istihdam edileceği görülmektedir:

Niğde
Bitlis
TYP İşçi Alımı İlanına Başvuru Yapacaklarda Aranan Şartlar TYP işçi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,

# Son, Yer, türkiye, var

16 Nis 2024 - 17:17 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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