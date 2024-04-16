Alanya'da bahisli horoz dövüşüne polis baskını... 50 kişiye ceza

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Hacımehmetli Mahallesi'nde bulunan metruk bina içerisinde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı tespit edilen 50 kişiye “5326 Sayılı Kabahatler Kanunu” kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı. 29 adet horoz ise muhafaza altına alındı.

Kumar oynayan şahıslar hakkında yapılan sorgulamada 1 şahsın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Horoz dövüştürdüğü tespit edilen 1 şahıs hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan, horoz sahibi 3 şahıs hakkında “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hayvanlara acı, ızdırap ve eziyet çektirilmesine, hayvanlar üzerinden bahis oynanmasına ve kumara alet edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi. (Antalya Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN)