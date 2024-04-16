Park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin park halindeki 20 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cami Şerif Mahallesi'nde araçlarını park eden vatandaşlar, araçlarının tekerleklerinin kesildiğini fark etti.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen araç sahipleri, bir kişinin lastikleri kestiğini belirledi.
Şikayet üzerine polis ekipleri 20 aracın lastiğini kesen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Aracının lastiği kesilen İsmail Toğa, gazetecilere, komşularının uyarısıyla durumu öğrendiğini belirterek, "Dün 2 aracın lastiğini patlatmışlardı. Bugün de bizim araçların lastiklerini patlatıp kaçmışlar. Lastikleri patlatan kişiyi tanımıyoruz. Şikayetçi olduk, polisler gerekli çalışmaları başlattı." dedi.
Mahalledeki bir güvenlik kamerasınca, sokağa giren şüphelinin lastiklerini keserek ilerlemesi kaydedildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.