Alanya'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlar şoke etti

Alanya'da müzisyen olarak çalışıp geçimini sağlayan Şükrü Genç, yaklaşık bir yıl önce başlayan karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Burada karnında kitle tespit edildi ve hızla tedavi süreci başlatıldı. Yapılan tetkikler üzerine kitlenin dalak, pankreas ve kalın bağırsağıyla birlikte böbrek üstü bezlerini de içine aldığı ve boyutlarının eninin 35, boyunun ise 25 santimetre olduğu tespit edilen tümörün ağırlığının ise 8 kilo olduğu anlaşıldı. Genç'e bağ dokusundan kaynaklanan ve nadir görülen bir kanser türü olan sarkom hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede operasyon geçiren Genç kitlenin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

'NEFES ALIŞVERİŞİM BİLE İYİ DEĞİLDİ'





Alanya'da bağlama ve gitar çaldığını ancak son dönemde ağrıları nedeniyle çalışamaz hale geldiğini anlatan Şükrü Genç, kendisini ikinci kez dünyaya gelmiş gibi hissettiğini belirtip, "Kocaman bir karnım vardı. Gebe bir kadın gibiydim. Ben ilk başta kilo aldığımı sanıyordum, umursamadım. Ağrılar başlayınca hastaneye gittim. Nefes alışverişim bile iyi değildi. Müzisyen olduğum için çok iyi diyafram kullanırdım. Ama diyaframımı kullanamıyordum. Uyurken bile rahatsız ediyordu. 70 kiloydum ameliyattan sonra 55 kiloya düştüm. Hocalarım kitlenin 8 kilo olduğunu söyledi." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi