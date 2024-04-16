Alanya Üniversitesi duvarları renklendirecek

Bu yıl ilki gerçekleşecek olan Alanya Üniversite İletişim ve Tasarım Festivali “Kültürlerarası İletişim” temasıyla 22-24 Nisan tarihleri arasında Alanya’nın farklı noktalarında etkinlikler, atölyeler, geziler ve buluşmalar düzenleyecek.

Festivalin 23 Nisan Uluslarası Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 27 Nisan Dünya İletişim Tasarımı Günü’ne denk gelmesinden dolayı Alanya Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir etkinlik düzenleyecek. Cikcilli mahallesinde yer alan Nimet Alaattinoğlu İlkokulu duvarları boyanarak 23 Nisan’da törenle açılış yapılacak.