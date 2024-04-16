Oyuncak kalaşnikofla sürücüyü gasp ettiler

Otomobille gelen bir grup, başka bir otomobildeki D.A.'yı kaleşnikof tüfek doğrultup darbetti. Şüpheliler, D.A'nın 3 bin 800 TL’sini gasbedip kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan ekipler, şüphelilerin B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B. (22) olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takiple Çeşme ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla, suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemede, Kalaşnikof tüfeğin oyuncak olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden U.Y. ve B.D. tutuklandı, S.Y. ve H.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA