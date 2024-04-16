16 Nis 2024 - 16:27- Gündem

Alanya'da okulun bahçesinde yılan paniği

Alanya'da bir okulun bahçesindeki ağaçta görülen yılan büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.