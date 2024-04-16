Alanya'da okulun bahçesinde yılan paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde okulun bahçesinde bulunan ağaçtaki yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Toslak Mahallesi'nde Toslak Ketenlik İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri, teneffüs için bahçeye çıktıklarında ağaçta yılan gördü.
Öğrencilerin durumu bildirdiği okul idarecileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.
Okula gelen itfaiye ekibi, ağaçtaki yılanı yakalayıp kırsal alanda doğaya saldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.