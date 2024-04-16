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Antalya'da vahşet! Eşini 25 yerinden bıçakladı...

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Manavgat'ta bir kişi tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi.

Antalya'da vahşet! Eşini 25 yerinden bıçakladı... mask
Antalya'da vahşet! Eşini 25 yerinden bıçakladı...
Antalya'da vahşet! Eşini 25 yerinden bıçakladı...
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Abdüsselam Abay (69) gece tartıştığı eşi Türkan Abay'ı (66) 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Sabah saatlerinde oğlunu arayıp, 'Anneni öldürdüm' diyen Abdüsselam Abay, ihbar üzerine eve giden polise ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Abdüsselam Abay ile eşi Türkan Abay, dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini bıçakla öldürdü. Abay, bu sabah oğlu E.A.'yı arayıp, 'Anneni öldürdüm' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay'ı yatak odasında yatar vaziyette, üzeri battaniye ile örtülü buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede Türkan Abay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

25 BIÇAK DARBESİ

Yapılan incelemede Türkan Abay'ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2'şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi belirlendi. Abay'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Abdüsselam Abay Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa ise el konuldu.

Türkan Abay'ın hayatını kaybettiğini duyan mahalledeki kadınlar apartmanın önüne geldi. Cenaze çıkarılırken kadınlar büyük üzüntü yaşadı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece tartıştığı eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren Abdüsselam Abay'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Abay, savcılık sorgusu için Manavgat Adliyesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

# Cinayet, Manavgat, Polis, Antalya

16 Nis 2024 - 16:11 DHA Antalya- Gündem

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