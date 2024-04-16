Feci yangın! İşçilerin kaldığı konteyner küle döndü

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasının yanında yer alan ve işçilerin yatakhane ve büro olarak kullandığı 3 konteynerde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahelesiyle kısa sürede alevler söndürülürken, yangında sırasında konteynerlerin boş olduğu öğrenildi. Konteynerler kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.