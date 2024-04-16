Feci yangın! İşçilerin kaldığı konteyner küle döndü

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasının yanında yer alan ve işçilerin yatakhane ve büro olarak kullandığı 3 konteynerde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahelesiyle kısa sürede alevler söndürülürken, yangında sırasında konteynerlerin boş olduğu öğrenildi. Konteynerler kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA