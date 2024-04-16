16 Nis 2024 - 15:12 - Gündem

Son Dakika! İzmir'de deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.18'de yaşanan depremin derinliği ise 6.7 kilometre olarak ölçüldü.