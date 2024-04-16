Aracıyla otobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı var...

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Uğur A.’nun kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada Uğur A. ile durakta otobüs bekleyen Osman Kırık, Metin Canbaz, Hüseyin Koçak, Nursever Koçak, Aysel Kılıç ve Çınar Kartal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırık ile Canbaz’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.