Alanya Belediye çalışanları birbirine girdi: Müdür çalışanın kafasını yardı

İddiaya göre, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem D. ile personeli Sami U. arasında yaşanan husumet sonucu müdürünün ofisine giden ve ofiste çıkan tartışma sonucu Adem D.'nin personeli Sami U'ya ofiste bulunan şekerliği fırlattığı ve yaraladığı iddia edildi.

"BUNUN HESABI AHİRETE KALMAZ"

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan Sami U., "Bunun hesabı ahirete kalmaz Adem D. efendi. Seninle yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

Olayla ilgili Alanya Belediyesi'nden herhangi bir açıklama gelmezken, Temizlik işleri Müdürü Adem D. ise iddialara henüz cevap vermedi.

Yeni seçilen ve yapılanma için çalışmalarına devam eden Belediye yönetiminin konu hakkında nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.