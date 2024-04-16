16 Nis 2024 - 14:47- Gündem G:

Antalya'da teleferik kazasının ardından kritik uyarı! Onlar da mı tehlike altında?

ABONE OL Google News Sayfamız

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, teleferik kazasının ardından olası bir tehlikeye daha dikkat çekti

Antalya'da teleferik kazasının ardından kritik uyarı! Onlar da mı tehlike altında?
Antalya'da teleferik kazasının ardından kritik uyarı! Onlar da mı tehlike altında?
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, "Lunapark, tema park gibi özellikle yaz aylarında yoğun tercih edilen eğlence tesislerinde de riskli makineler mevcuttur. Bu cihazların bakım periyotları titizlikle takip edilmeli." dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkisinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya şubelerince ortak basın toplantısı düzenlendi.

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, mekanik, elektriksel ve hatta inşaat yoğunluğu yüksek tesiste meydana gelen kazanın kesin nedeninin tespit edilmesinin zaman alacağını belirtti.

Bilirkişinin gerekirse hesaplı ya da laboratuvar testleriyle destekli bulgular ile konuyu en kısa sürede aydınlatma yolunda adli makamlara özveriyle destek olacağına inandıklarını vurgulayan Tat, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının dahil her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları, periyodik ve özel kontrollerinin önemli olduğunu ifade etti.

Bakım ve periyodik kontrollerin kaza riskini hemen hemen yok denebilecek düzeye indireceğine dikkati çeken Tat, şöyle devam etti:

"Ruhsat aşamasında bir teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğunun sürekliliği ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacağı gözden kaçmamalıdır. Teleferik gibi tesislerin bakımlarının ve kontrollerinin TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiştir. Bu tesislerin yapılması gereken aylık rutin bakımları dışında imalatçı firmanın belirlemiş olduğu dönemlerde yıllık ağır bakımları da yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin de tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir."

Tat, teleferik gibi tesislerde aylık bakımlarda tüm tahrik sistemi, frenler, makaralar, kasnaklar, makaralı zincirler, çekme askıları ve diğer birçok aksamın, yıllık ağır bakımlarda ise kaynak ve cıvata gibi bağlantı elemanlarının korozyon ile paslanma kontrolü yanında gevşeme durumlarının da kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 "Tahribatsız malzeme muayenesi için gerekli aralıklar ilgili standartta tanımlıdır"

Kontrollerin gözle kontrol şeklinde olduğu gibi tahribatsız malzeme muayenesinin de bağımsız bir akredite muayene kurulu tarafından yapılması gerektiğini anlatan Tat, "Tahribatsız malzeme muayenesi için gerekli aralıklar ilgili standartta tanımlıdır. Hatta yıllık ağır bakımlarda en elverişsiz operasyonel yükleme koşulları altında tahrik sistemleri, fren ve diğer tanımlı ekipmanın testleri gerçekleştirilmelidir. Bu bakımlarda elektrik tesisatları, topraklama sistemleri ölçüm ve kontrolleri, yıldırımdan korunma sistemi kontrol ve ölçümleri, scada ve otomasyon sistemleri test ve kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıca güvenlik fonksiyonları ve cihazları ile aynı zamanda sinyalizasyon ve otomatik kontrol cihazları da bu aşamada test edilmelidir." diye konuştu.

Tat, denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlarca gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tesislerin bakım ve kontrollerini gerçekleştiren mühendisler ilgili meslek odasından gerekli eğitimi almış ve belgelendirilmiş olmalı, bu durum meslek odalarınca gözetim altında tutulmalıdır. Birçok kaldırma-iletme makinesinin periyodik kontrolünün kim tarafından yapılacağına dair bir mevzuat mevcuttur. Ancak teleferik gibi yoğun mekanik ve elektriksel yoğunluğa sahip tesislerin periyodik kontrolünde görev alacak personelin niteliği ve bunun kontrolü konusunda bir mevzuat mevcut değildir. Gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Lunapark, tema park gibi özellikle yaz aylarında yoğun tercih edilen eğlence tesislerinde de riskli makinalar mevcuttur. Bu cihazların bakım periyotları titizlikle takip edilmeli. Periyodik kontrollerinin yapılması konusunda hassas davranılmalıdır.

"Yasal düzenlemelerin geç kalınmadan yapılması gerekiyor"

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antaya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca ise teleferiklerde olduğu gibi bahar ayları ve yazla birlikte kullanımları artan lunaparklar, oyun ve tema parklardaki ekipmanlarında da bakım ve periyodik kontrollerinin önemli olduğunu belirtti.

Atmaca, teleferik gibi mekanik ve elektriksel yoğunluğu çok fazla olan tesisler için bu bakımın yetkin kişiler tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

Proje yapmanın, üretmenin, montajını yapmanın özel sektörün işi olduğunu anlatan Atmaca, "Proje özel sektörün olabilir ancak denetim söz konusu olduğunda bu piyasanın insafına bırakılamaz. Denetim kamusal alanda kalmalı. Bu kazaların önlenmesindeki başlıca unsur bu olacak. Yasal düzenlemelerin geç kalınmadan yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Atmaca, Türkiye'deki birçok teleferik tesisindeki bakım ve periyodik kontrollerinin istenmeyen kazaların önüne geçilmesi için tesis işletmeleri tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

# Elektrik Mühendisleri Odası, kaza, makine mühendisleri odası, Teleferik, Gelen, Bir, ilgili, türkiye, Antalya, Olacak, etti

16 Nis 2024 - 14:47 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İran'ın İsrail'e saldırısına "Tiyatro" dedi mask
İran'ın İsrail'e saldırısına "Tiyatro" dedi
İsrail'e kısıtlama sözde kaldı! Ünlü gazeteci şok edici belgeler açıkladı mask
İsrail'e kısıtlama sözde kaldı! Ünlü gazeteci şok edici belgeler açıkladı
Metin Akpınar'ın Antalyalı kızından inanılmaz iddialar: Ablasının babası Uğur Dündar mı? mask
Metin Akpınar'ın Antalyalı kızından inanılmaz iddialar: Ablasının babası Uğur Dündar mı?
Baykar'dan o paylaşımlar için beklenen açıklama geldi: Dolandırıcılara aldırış etmeyin! mask
Baykar'dan o paylaşımlar için beklenen açıklama geldi: Dolandırıcılara aldırış etmeyin!
Alanyaspor - Galatasaray maçında Fatih Tekke kırmızı kart gördü mask
Alanyaspor - Galatasaray maçında Fatih Tekke kırmızı kart gördü
Antalya'da seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı! mask
Antalya'da seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber