16 Nis 2024 - 14:36- Asayiş

Son Dakika! Alanya'da yangın

Alanya Payallar sanayisinde bir işyerinde kaynak makinasından çıkan kıvılcımların etkisi ile çıkan yangının halen devam ettiği ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.