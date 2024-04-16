Alanya’da araç alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, olay Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. 07 EMY 44 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen aracın motor kısmı yandı. Motor kısmında çıkan yangının sebebi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin sonunda belli olacak .Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.