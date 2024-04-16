Alanya’da genç kız canına kıymak istedi

Edinile n bilgiye göre, olay Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. N.Ö (18) isimli genç kız girdiği bunalım sonucunda evde bulduğu 54 adet hapı içti. Ailesi tarafından fark edilen genç kız olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.