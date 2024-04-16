Antalya ve Alanya'da turizm diken üstünde: İsrail'in İran saldırısının tarihi verildi! Ateş çemberinin içinde kaldık

1 Nisan tarihinde İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu vurmuş ve 7 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bu saldırı sonrası İran'ın tepkisinin nasıl olacağı beklenirken uluslararası kamuoyunda 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı yazılıp çizilmişti. Geçtiğimiz günlerde beklenen oldu ve İran İsrail'e çeşitli tipteki füzelerle saldırılar düzenledi. Fakat İran'ın saldırısı beklenildiği gibi sürekli olmadı. İran'ın İsrail'e yolladığı füzeler, '1 Nisan'ın misillemesi' olarak değerlendirildi ve İran daha ileriye gitmedi. İran'ın yolladığı füzelerin ardından İsrail cephesinden aynı sertlikte açıklamalar geldi ve yanıt verileceği mesajı verildi. Dolayısıyla şu anda sıra İsrail'e geçmiş durumda.

ALANYA VE ANTALYA TURİZMİ DİKEN ÜSTÜNDE

Yapılacak olası bir saldırı sonrası Türkiye'nin bir ateş çemberi ile sarılmasından endişe eden Antalya ve Alanya'da faaliyet gösteren turimciler endişe ile bekleyişlerini devam ettiriyor.

İARAİL'İN CEVABI NASIL OLACAK?

İsrail'in ne yapacağı merakla beklenirken, Sözcü Televizyonu Strateji ve Güvenlik Danışmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, gelinen durumu ve olası senaryoları anlattı. Yılmaz, İran'ın ABD'nin tuzağına çekildiğini ifade ederek durumu 'tsunami öncesi suların çekilmesi' olarak niteledi.

Prof. Dr. Sait Yılmaz "İran askeri güçleri nasıl elinde ne gibi silahlar var?" sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün evvel İran bu saldırıyı yaptığı zaman stüdyolarda bu konuyu tartışırken, 'İran çok hesaplı, ölçülü bir yanıt verdi ve karşı tarafı tahrik etmedi kendi kamuoyuna da mesaj verdi' demiştik. Bu da komik karşılanmıştı. İran'ın elindekiler bu muydu gibisinden.

İRAN İSRAİL'İN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Ancak o programda da söylemiştim bu bir kriz yönetimi. Bu krizi oyunu kuran ABD yapıyor. Buradaki kriz yönetiminde yeni bir sayfa çevriliyor. Ve bu noktada İran tuzağa düşmüş oluyor. İran'ın tuzağa düşmüş olduğu en büyük olay İsrail'e karşılık vererek sahneye gelmesi oldu. İran bu zamana kadar Yemen'de, Suriye'de ve diğer yerlerde Hizbullah'la vesaireyle savaşıyordu bu örgütleri kullanıyordu. Ama diyordu ki; 'ben bunları yapmadım, arkasında değilim.' Şimdi artık İran bir devlet olarak bu işin içinde ve hedefte.

"TSUNAMİ ÖNCESİ SULARIN ÇEKİLMESİ İLE BENZER"

İsrail'in bugüne kadar İran'ın bir tehdit olduğuyla ilgili argümanının boş olmadığı kanıtlanmış oldu. İsrail artık 'bak gördünüz mü İran beni vurdu' diyebiliyor. Büyük açıdan bakarsak kriz Batı tarafından tırmandırılıyor. İsrail burada ön cephede. Her ne kadar ABD yapmayın etmeyin dese de bu durum tsunami öncesi suların çekilmesi gibi algılayın bu olayları.

"NÜKLEER TESİSLERİ VURACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUM"

İsrail bunu ne zaman yapar bilemem ama İsrail'in İran'daki bazı nükleer tesisleri, uranyum tesislerini vuracağını değerlendiriyorum. Bu tabii İran'a bir darbe olur. Şu anda yapılan şey İran'ı tahrik ederek, savaşın içine sokmak. İran'ın bunlara cevap verirken aslında gücü ve teknolojisi ortaya çıkıyor. Öyle aslında çok da büyük bir gücü olmadığı ortaya çıktı."

SALDIRININ TARİHİNİ AÇIKLADI!

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığını duyurdu. İran'dan karşı açıklama gecikmedi. "İsrail'in saldırısına saniyeler içinde yanıt veririz" denildi.

Sıcak bölgeden gelişmelerin detaylarını aktaran CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, Kameraman Emir Ünlü'nün görüntüleriyle konuşulan saldırı tarihini açıkladı.

Serdar Er, "Önümüzdeki hafta Yahudi Bayramı olacak ve bayramdan sonra da İsrail'in misilleme saldırısını yapacağı beklentisi var. O da Mayıs ayının başlarına denk geliyor." dedi.

İSRAİL'DEN SALDIRIYA "FAZLASIYLA HAZIRIZ" MESAJI

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzl Hatevi, İsrail'in İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini ve bu karşı saldırıya "fazlasıyla hazır" olduğunu söyledi.

İran'ın pazar günü başlattığı saldırıda hafif hasar alan Nevatim Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada Hatevi, "İsrail devletine çok sayıda füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla yapılan bu saldırı karşılığını bulacaktır" dedi.

İSRAİL, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NU 'TERÖR ÖRGÜTÜ' İLAN ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ın füze programına yaptırım uygulanması ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör örgütü" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, 32 ülkeye mektup gönderdiğini ve çok sayıda mevkidaşı ve dünyanın önde gelen isimleriyle görüştüğünü aktardı.

Katz, 32 ülkeye gönderdiği mektupta ve mevkidaşlarıyla görüşmelerinde "İran'ı engellemek ve zayıflatmak için" Tahran'ın füze programına yaptırım uygulanması ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör örgütü" ilan edilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

İRAN'DAN İSRAİL'E REST: DAHA ÖNCE KULLANMADIĞIMIZ SİLAHLARI KULLANMAYA HAZIRIZ

İran Meclisi Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ebulfazl Amuyi, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha önce kullanmadıkları silahları kullanacaklarını söyledi.

"Entekhab" haber sitesine göre, Amuyi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a misilleme ihtimalini değerlendirdi.

Ülkesinin 13 Nisan'da İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının meşru olduğunu söyleyen Amuyi, İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.

Amuyi, "Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız. Her senaryoya göre planımız var. İsrail mantıklı hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü