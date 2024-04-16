İş arayanlara müjde: Kamuya bekçi alımları başladı! İşte başvuru yeri ve şartları

Son yayımlanan bekçi alım ilanıyla, Eskişehir Ticaret Borsası bünyesinde bekçi istihdamı yapılacağı açıklandı. Bu alımın geçici olduğu ve şu an için 1 kişinin işe alınacağı belirtiliyor. Adayların dikkat etmesi gereken başvuru şartları ise şöyle:

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Eskişehir ilinde ikamet etmek

Adli sicil kaydı bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

En az lise mezunu olmak

1 yıl iş tecrübesine sahip olmak

Office programlarına hakim olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

3 vardiya çalışabilme kabiliyetine sahip olmak

Başvuruların İŞKUR üzerinden alındığı ve 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Başvuruların mail yoluyla yapılacağı ve başvuru adresinin “[email protected]” olduğu ifade ediliyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra uygun bulunan adaylar, görüşme için kurum tarafından davet edilecekler.

Alımların 1 Mayıs’a kadar sürdürüleceği bilgisi verilirken, adaylarda yaş veya KPSS puanı gibi şartlar aranmayacağı vurgulanıyor. Çalışma sisteminin 3 vardiya şeklinde olacağı ve adayların en az 3 aylık bir deneyime sahip olması gerektiği aktarılıyor.

Bu yeni alım ilanıyla bekçi alımlarının detayları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, kurumun resmi web sitesini ziyaret edebilirler.