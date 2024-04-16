16 Nis 2024 - 13:50- Ekonomi G:

İş arayanlara müjde: Kamuya bekçi alımları başladı! İşte başvuru yeri ve şartları

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Kamuya yapılacak bekçi alımı için yeni bir ilan yayımlandı. En dikkat çekici detay ise KPSS, mülakat veya yaş şartının aranmayacak olması. İşte, bekçi alımıyla ilgili tüm detaylar haberimizde!

İş arayanlara müjde: Kamuya bekçi alımları başladı! İşte başvuru yeri ve şartları mask
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Son yayımlanan bekçi alım ilanıyla, Eskişehir Ticaret Borsası bünyesinde bekçi istihdamı yapılacağı açıklandı. Bu alımın geçici olduğu ve şu an için 1 kişinin işe alınacağı belirtiliyor. Adayların dikkat etmesi gereken başvuru şartları ise şöyle:

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Eskişehir ilinde ikamet etmek
Adli sicil kaydı bulunmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
En az lise mezunu olmak
1 yıl iş tecrübesine sahip olmak
Office programlarına hakim olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
3 vardiya çalışabilme kabiliyetine sahip olmak
Başvuruların İŞKUR üzerinden alındığı ve 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Başvuruların mail yoluyla yapılacağı ve başvuru adresinin “[email protected]” olduğu ifade ediliyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra uygun bulunan adaylar, görüşme için kurum tarafından davet edilecekler.

Alımların 1 Mayıs’a kadar sürdürüleceği bilgisi verilirken, adaylarda yaş veya KPSS puanı gibi şartlar aranmayacağı vurgulanıyor. Çalışma sisteminin 3 vardiya şeklinde olacağı ve adayların en az 3 aylık bir deneyime sahip olması gerektiği aktarılıyor.

Bu yeni alım ilanıyla bekçi alımlarının detayları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, kurumun resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

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16 Nis 2024 - 13:50 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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