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Hadise, konserde frikik yakalamaya çalışan kameramana tepki gösterdi

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Süper mini elbisesiyle Kıbrıs'ta konser veren Hadise, sahnenin önüne gelerek aşağıdan görüntü almaya çalışan kameramana tepki göstererek "Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası" dedi.

Hadise, konserde frikik yakalamaya çalışan kameramana tepki gösterdi
Hadise, konserde frikik yakalamaya çalışan kameramana tepki gösterdi
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Şarkıları, dansları ve kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmadı.

"BU FRİKİK DEĞİL, MAYO"

Sevilen şarkılarını seslendirerek dans eden Hadise, basın mensupları sahnenin karşısından görüntü alırken bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark etti. Şarkı arasında kameramana seslenen Hadise, Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabi ki de susmayacağım! Bu benim sahnem. 2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" dedi. Hadise'nin sözleri hayranlarından da tam not aldı.

Hadise, konserde frikik yakalamaya çalışan kameramana tepki gösterdi
Hadise, konserde frikik yakalamaya çalışan kameramana tepki gösterdi
Hadise, konserde frikik yakalamaya çalışan kameramana tepki gösterdi

# Bir, etti, var

16 Nis 2024 - 13:46 - Magazin

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