Hadise, konserde frikik yakalamaya çalışan kameramana tepki gösterdi

Şarkıları, dansları ve kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmadı.
"BU FRİKİK DEĞİL, MAYO"
Sevilen şarkılarını seslendirerek dans eden Hadise, basın mensupları sahnenin karşısından görüntü alırken bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark etti. Şarkı arasında kameramana seslenen Hadise, Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabi ki de susmayacağım! Bu benim sahnem. 2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" dedi. Hadise'nin sözleri hayranlarından da tam not aldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.