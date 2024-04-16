Otomobil sahiplerine müjde: O cezaların hepsi iptal oluyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 kaza meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti" dedi. Bakan Yerlikaya, Düzce’de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının ise iptal edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "2019'da 290 bin 2024 495 bin işlem sayımız. Burada bir kırılım. Bu 485 bin işlem sayısının 207 bin 407'si hız nedeniyle yapılan işlemler. Diğer nedenler nedeniyle yaptığımız işlem sayısı da 248 bin. Can kaybıyla ilgili rakamları vermeden önce 2016'da Türkiye'de 21 milyon araç, 2019'da 23 milyon 2024'te 29 milyon araç vardı. 2016'ya nispetle 9 milyon araç sayımız artmış" dedi.

"75 CANIMIZI KAYBETTİK"

Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef görmeyi arzu etmediğimiz can kaybı sayısı 2016'da 152, 2019'da 86, 2024'te maalesef 75 canımızı kaybettik diyen Yerlikaya, "Gönül ister ki bir can kaybı dahi yaşamayalım. 2016'da yaralı sayısı 12 bin 726, 2019'da 11 bin 265, 2024'te 10 bin 810 yaralı sayısına döştük. Can kaybında olduğu gibi hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Emniyet kemerimizi sadece araçlarda değil toplu taşıma araçlarında da takma alışkanlığını geliştirmemiz gerektiğini dile getiren Yerlikaya, en yüksek can kaybı ve yaralanmaların kemer takmamaktan kaynaklandığını belirtti.

SELEKTÖRLE RADAR UYARISINA CEZAYA İPTAL

"Düzce'de selektör yapan, radar denetimi yapılıyor uyarısını yapan 14 sürücüye işlem yapılmış. O işlemlerin tamamını talimat vererek kaldırdık" diyen Yerlikaya sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı ve radar kontrollerinin artacağını söyledi. Yerlikaya, Savunma Bakanlığımızla yaptığımız anlaşma sonrası bu radarlar katbekat artacağının altını çizdi.