16 Nis 2024 - 12:52- Magazin

Bir TikTok skandalı daha! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba arıyor...

Son dönemde birbirinden skandal görüntülerin yer aldığı ve tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan yeni bir video tartışma yarattı. 2 haftalık hamile olduğunu belirten genç bir kadın paylaştığı videoda çocuğuna baba aradığını ifade etti. Videoya not düşen genç kadın "2 haftalık hamileyim. Çocuğuma baba arıyorum, adam gibi adam" dedi.