Bir TikTok skandalı daha! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba arıyor...

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok son dönemde birbirinden skandal videolara sahne olurken, tepkilerin odağındaki platformda tartışma yaratacak bir video daha ortaya çıktı.
TİKTOK'TA İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI
2 haftalık hamile olduğunu iddia eden genç bir kadının arkada çalan müzik eşliğinde dans ederek paylaştığı mesaj kısa sürede infial yarattı.
"ÇOCUĞUMA BABA ARIYORUM, ADAM GİBİ ADAM"
TikTok'ta işlerin iyiden iyiye çığırından çıktığını gözler önüne seren videoda genç kadının videosuna "2 haftalık hamileyim. Çocuğuma baba arıyorum, adam gibi adam" notunu düştüğü görüldü.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.