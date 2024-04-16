- Ekonomi

Devlet belediyelere de el atıyor! Kısıtlama kararı geldi

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31 Mart öncesinde 'seçim sonrası için kemer sıkma' işareti veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek harekete geçmeye başladı. Yeni kısıtlama adımları atmaya hazırlanan Şimşek, belediyelere yapılan ödenekte ciddi bir tasarruf yapmayı planlıyor. İlk aşamada ise şenlik, festival gibi etkinlikler, çeşitli altyapı projeleri, imar projeleri gibi konularda kısıtlamaya gidilecek.

Devlet belediyelere de el atıyor! Kısıtlama kararı geldi mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimleri öncesinde duyurduğu kemer sıkma politikalarına başlama sinyalleri verdi. Bakan Şimşek, özellikle belediyelere yapılan ödeneklerde ciddi kısıtlamalar planlıyor. Bu kapsamda, şenlik, festival gibi kültürel etkinlikler ve alt yapı projelerine ayrılan bütçeler daraltılacak.

BELEDİYELERİN HARCAMALARINDA BÜYÜK TASARRUF PLANI
Ekonomide yaşanan faiz ve enflasyon sarmalı nedeniyle zor günler geçiren Türkiye, yeni mali disiplin önlemleri ile düzlüğe çıkmayı hedefliyor. Bu çerçevede Bakan Şimşek, seçim sonrası için özellikle belediyelerin harcamalarında büyük bir tasarrufa gidileceğini belirtti.

'ERDOĞAN VE ŞİMŞEK ARASINDAKİ GERGİNLİK TANSİYONU ARTIRDI'
TV100 yazarı Fuat Uğur ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek arasındaki gerginliğin seçim öncesi tansiyonu artırdığını yazdı. Uğur, Şimşek'in seçim sonrası dönemde ekonomiyi sıkı bir mali disiplinle yönetmeye hazırlandığını ve özellikle belediyelerin üzerindeki baskının artacağını öne sürdü.

Şimşek'in planları arasında kayıtdışı ekonomiyle mücadele, devlet harcamalarında tasarruf, büyük maliyetli yatırımların sonlandırılması, çevre ve tarım gibi alanlara yatırım yapılması yer alıyor. Ayrıca, belediyelerin kendi gelirleri ile daha etkin yönetilmesi ve desteklerin üretime yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gibi önlemler de gündemde.

Bu yeni politikalar, belediyelerin daha özgün ve yerel kaynaklarını etkin kullanmalarını teşvik ederken, aynı zamanda şenlik ve festival gibi toplum için önemli etkinliklerin finansmanında zorlukların çıkabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Karar

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16 Nis 2024 - 12:41 - Ekonomi

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