Devlet arsa dağıtıyor: Hem de vergisiz

Bitlis Milli Emlak, Güroymak ilçesinde bulunan 2 arsa ve 1 arazi için 24 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00’da bir satış ihalesi yapılacak. Gayrimenkuller, 566.94, 753.67 ve 2 bin 534 metrekare büyüklüklerinde olduğu belirtildi. İstenen geçici teminatlar ise 50 bin lira ile 110 bin lira arasında değişirken, Güroymak ilçesindeki arsa ve arazilerin fiyatları sırasıyla 250 bin lira, 400 bin lira ve 550 bin lira olarak duyuruldu.

6 Bin Liradan Fiyatlar Başlıyor: KDV’siz ve 5 Yıl Boyunca Emlak Vergisinden Muafiyet

Arsa ve araziler için taksitli ödeme seçeneği bulunurken, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki gayrimenkuller için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı sunulmakta ve ödemeler taksitlendirilebilmektedir. Van’daki arsa ve araziler için fiyatların 6 bin liradan başladığı belirtilmektedir.