- Ekonomi

İki dünya devi altın için tahminde bulundu!

ABONE OL Google News Sayfamız

ABD merkezli bankacılık devi Citi, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde 3000 dolara yükselebileceği tahmininde bulunurken; Bank of America ise geçtiğimiz günlerde, ons altının 12 ay içinde 3000 dolara çıkabileceğini açıkladı.

İki dünya devi altın için tahminde bulundu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Citi Research analistleri yayımladıkları raporda, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3000 dolara yükselebileceği tahmininde bulundu.

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını söyledi. Raporda ayrıca değerli metalin, ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiği belirtildi.

Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2350 dolara, yüzde 40 artırarak 2875 dolara yükseltti.

BofA'dan 3000 dolar tahmini
ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırdığı şu günlerde fiyat tahmininde bulundu ve ons altının 12 ay içinde 3000 dolara çıkabileceğini öngördü.

Kaynak: Ekonomim

# Bir, Son, yüzde, merkez

16 Nis 2024 - 11:49 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

ÇİFTÇİLERE NİSAN AYI FİDE DESTEĞİ! Tarımsal hibe ödemeleri yolda! mask
ÇİFTÇİLERE NİSAN AYI FİDE DESTEĞİ! Tarımsal hibe ödemeleri yolda!
Yapı Kredi Bankası’ndan 1000 TL iade alabilirsiniz! Son 4 gününüz kaldı mask
Yapı Kredi Bankası’ndan 1000 TL iade alabilirsiniz! Son 4 gününüz kaldı
OPEL’DEN 428 BİN TL’Sİ OLANA SIFIR ARAÇ! İşte o kampanya! mask
OPEL’DEN 428 BİN TL’Sİ OLANA SIFIR ARAÇ! İşte o kampanya!
Volkswagen'dan otomobil piyasasını alt üst edecek fiyat: 578.765 TL'ye sıfır araba hemen teslim mask
Volkswagen'dan otomobil piyasasını alt üst edecek fiyat: 578.765 TL'ye sıfır araba hemen teslim
Bir tutamı çeyrek altın fiyatına: Toplayan kazanıyor mask
Bir tutamı çeyrek altın fiyatına: Toplayan kazanıyor
Türkiye yaşlanıyor! TÜİK'ten çarpıcı veriler... mask
Türkiye yaşlanıyor! TÜİK'ten çarpıcı veriler...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber