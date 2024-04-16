MEB’ten okulları ERKEN KAPAMA kararı! Okulların kapanış tarihi 20 gün erkene çekildi

Son dönemde uyuşturucu kullanımındaki artış, özellikle okullarda yasaklı maddelerin kullanımındaki büyük artış endişe verici boyutlara ulaşmıştı. Bu durum, ilkokul çağındaki öğrencileri bile etkilerken, bu konuda alınması gereken önlemler de gündeme geldi.
Öğrenciler arasında yasaklı madde kullanımının artması, Avrupa genelinde ciddi bir endişeye neden olmuştu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında birçok önemli düzenleme yapıldı ve okullarda seminerler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Özellikle lise öğrencilerindeki artış, alarm seviyesinin yükselmesine neden oldu.
Avrupa’da okulların kapanış tarihlerinin erkene çekilmesi ve öğrencilere zorunlu seminer programlarının konulması gibi önlemler alındı. Türkiye’de de benzer bir durum gözlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın alacağı kararlar merakla bekleniyor.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye’de de benzer bir karar alınması durumunda okulların erken kapanması söz konusu olacak. Zaten MEB tarafından alınan kararla son 1 hafta ders yapılmayacak ve serbest etkinliklere yer verilecek. Eğer 2 haftalık seminer kararı alınırsa, okullar 3 hafta yani 21 gün önce kapanacak. Bu adımlarla, uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirme ve önleme çalışmaları hız kazanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.