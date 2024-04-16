TÜVTÜRK'ten flaş duyuru: O araçlar artık muayene yaptırmayacak

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zorunlu olan periyodik araç muayenelerini yapan tek kuruluş olan TÜVTÜRK'te yeni dönem başladı. Araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri hakkında TÜVTÜRK tarafından önemli bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı.

Araçların güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmayı hedefleyen bu çağrıda, gelecekte atılacak adımlarla ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunmakta olup, bu araçların sınıflarına ve yaşlarına göre belirli periyotlarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmeleri gerekmektedir.

MUAYENE YAPTIRMASI ZORUNLU DEĞİL

Muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırması zorunlu değil.

Bu sebeple, 2021 ve daha önceki yıllara ait olan tüm araç sahipleri, muayene sürelerinin geldiğinde hızlıca TÜVTÜRK istasyonlarına başvurmak durumundadır. Ancak, bu yoğunluk bir dizi soruna yol açarken, bu durumun önüne geçmek adına TÜVTÜRK tarafından çeşitli yeni adımlar atılıyor.

TRAFİK MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM

Önceki yıllarda, muayene süresini kısaltmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devreden TÜVTÜRK, bu adımıyla birçok aracın muayene sürecini daha erken tamamlamasına olanak sağlamıştı.

Ayrıca, yetkili kurum tarafından uygulamaya konulan bir diğer önemli değişiklik ise, randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa çözüm olarak Türkiye'nin 77 şehrinde mobil istasyonların faaliyete geçirilmesi oldu.

TÜVTÜRK, bu adımlarla yoğunluğu bir miktar azaltmayı başarmış olup, yeni yılda gezici istasyon sayısını artırma hedefiyle ilerliyor.

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi yalnızca sabit istasyonlarda yapılabilmektedir.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabiliyor.